JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Memperkuat Budaya Hemat Energi dari Kantor hingga Program untuk Masyarakat

Sabtu, 28 Maret 2026 – 15:57 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Komitmen penghematan energi diterapkan secara nyata di lingkungan kerja dan operasional PT Pertamina (Persero) sebagai program budaya.

Melalui berbagai inisiatif, Pertamina mendorong budaya hemat energi, sekaligus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penggunaan energi yang lebih bijak.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menyampaikan langkah penghematan energi di lingkungan perusahaan merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung keberlanjutan energi.

“Gerakan bersama menghemat energi makin diperlukan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menjaga keberlanjutan energi di tengah dinamika geopolitik global saat ini,” kata Baron dalam keterangannya, Sabtu (28/3).

Bijak menggunakan energi, terutama BBM dan LPG saat ini menjadi urgensi.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu sebagai upaya bersama dalam memitigasi geopolitik yang berimplikasi pada jalur pasokan energi dunia.

Serangkaian penghematan energi di lingkungan Pertamina antara lain mendorong pekerja untuk menggunakan transportasi publik.

