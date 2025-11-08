Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Memperkuat Transformasi SDM Menuju Era Human Capital 5.0

Sabtu, 08 November 2025 – 12:42 WIB
Pertamina menyelenggarakan Pertamina Learning Festival (PLF) 2025 yang berlangsung di Jakarta pada 2 Oktober-5 November 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina menegaskan komitmennya dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui inovasi ekosistem pembelajaran berkelanjutan berbasis teknologi dan budaya life-long learning sebagai langkah strategis menuju era Human Capital 5.0.

Melalui gelaran Pertamina Learning Festival (PLF) 2025, perusahaan mendorong akselerasi penyiapan talenta unggul yang mampu menciptakan value creation dengan kemampuan ambidextrous leadership.

Kegiatan ini berlangsung selama empat minggu di Jakarta, dimulai pada 2 Oktober dan ditutup pada 5 November 2025.

PLF 2025 juga bertujuan terus meningkatkan Perwira Pertamina yang adaptif dalam menghadapi megatren global dan tuntutan shareholder.

Inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah poin ke-4, yaitu penguatan SDM melalui sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan, mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Direktur SDM Pertamina Andy Arvianto menyampaikan PLF 2025 merupakan implementasi dari pilar talent management perusahaan untuk memperkuat kapabilitas talenta sesuai kebutuhan bisnis dan mendukung keberlanjutan perusahaan.

“PLF adalah wujud nyata komitmen kami dalam membangun budaya life-long learning dan transformasi menuju learning organization,” ujar Andy.

PLF 2025 menghadirkan beragam program, mulai dari technical training, academy & school program, leadership program, sertifikasi hingga knowledge sharing, melibatkan para Subject Matter Expert dari internal dan eksternal Pertamina.

