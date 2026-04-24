JPNN.com - Ekonomi - UMKM
Webinar Kartini 2026

Pertamina Memperkuat UMKM Naik Kelas Lewat Inovasi, Ketahanan dan Akses Pasar

Jumat, 24 April 2026 – 11:30 WIB
Pertamina memperkuat UMKM naik kelas lewat inovasi, ketahanan dan akses pasar. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui program Rumah BUMN menyelenggarakan Webinar Kartini 2026 secara daring pada Rabu (22/4).

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kartini tersebut diikuti lebih dari 500 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari berbagai daerah di Indonesia.

Mengusung tema 'Peningkatan Daya Saing, Inovasi, dan Akses Pasar untuk UMKM', kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Pertamina dalam mendorong UMKM agar semakin tangguh dan mampu naik kelas di tengah dinamika global.

Acara dibuka VP CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto yang menyoroti tantangan ekonomi global saat ini, termasuk kenaikan biaya produksi yang berdampak pada daya jual UMKM.

“UMKM saat ini sedang diuji daya tahannya. Namun, indikator ekonomi kita menunjukkan kondisi yang cukup baik. Ketahanan yang kuat harus diiringi dengan inovasi dan kegigihan agar UMKM mampu membuka peluang pasar baru dan terus meningkatkan daya saingnya,” ujar Rudi dalam keterangannya, Jumat (24/4).

Webinar ini menghadirkan pembicara inspiratif, Nilamsari Sahadewa, Founder Kebab Turki Baba Rafi, yang berbagi pengalaman membangun bisnis dari skala gerobak hingga menembus pasar internasional.

Dia menekankan pentingnya fondasi bisnis yang kuat, budaya kerja, serta kesiapan sumber daya dalam menghadapi pertumbuhan usaha, termasuk strategi membangun brand dan menghadapi krisis.

Saat ini, Kebab Turki Baba Rafi telah memiliki lebih dari 1.600 outlet di 10 negara, menjadi contoh sukses UMKM Indonesia yang mampu bersaing di pasar global.

Lewat kegiatan ini, Petamina mendorong UMKM agar semakin tangguh dan mampu naik kelas di tengah dinamika global

