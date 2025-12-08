Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pertamina Menyalurkan Air Bersih Siap Minum untuk Masyarakat Aceh Tamiang

Senin, 08 Desember 2025 – 22:22 WIB
Pertamina Menyalurkan Air Bersih Siap Minum untuk Masyarakat Aceh Tamiang
Pertamina mengerahkan seluruh sumber daya dan personel untuk mendukung kegiatan di wilayah terdampak bencana Sumatra, seperti menyalurkan air bersih siap minum di Aceh Tamiang. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, ACEH TAMIANG - PT Pertamina (Persero) menyalurkan air bersih siap minum ke Aceh Tamiang.

Sejak 5 Desember 2025, Pertamina Peduli bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Tamiang, Wanadri dan Gabungan Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Kota Medan, telah menyalurkan 45 ribu liter air siap minum ke sejumlah titik padat penduduk yang terdampak bencana cukup berat dan jarang tersentuh bantuan, seperti Desa Pahlawan, Kampung Durian, dan Lapas Kampung Dalam.

Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina Peduli Vice

President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan Pertamina berupaya merespons kebutuhan masyarakat, tak hanya terkait energi namun juga bantuan kemanusiaan yang saat ini mendesak untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan warga terdampak bencana.

"Pertamina mengerahkan seluruh sumber daya dan personel untuk mendukung kegiatan di wilayah terdampak. Kami juga mengapresiasi berbagai pihak, yang bantu membantu sehingga air bersih bisa tiba di Aceh Tamiang," kata Baron dalam keterangannya, Senin (8/12).

Salah satu Relawan Pertamina Peduli dari Technical Planning Manager JOB Pertamina–Medco Simenggaris Subholding Upstream Pertamina, Neni Herawati menjelaskan pengiriman air bersih ke Aceh Tamiang rencananya dilakukan pada 4 Desember, namun tertunda karena akses jalan masih terputus dan sulit dilalui.

Suplai air berasal dari wilayah Berastagi, Dataran Tinggi Karo, Sumatera Utara yang berjarak sekitar 190 kilometer.

“Mobilisasi air bersih terhambat karena akses jalan terputus, sehingga armada truk pengangkut air mencari jalan alternatif atau menunggu air surut," ungkap Neni.



