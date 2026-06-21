Pertamina MRS 2026, Wujudkan Asa Pembalap Muda RI Menuju Panggung Dunia

jpnn.com, MANDALIKA - Ajang Pertamina Mandalika Racing Series (Pertamina MRS) menjadi kesempatan berharga bagi para generasi muda yang memiliki mimpi menjadi pembalap kelas dunia.

Pada pelaksanaan Round 2, yang berlangsung 20-21 Juni 2026, di Pertamina Mandalika International Circuit, sejumlah pembalap dari berbagai kategori usia, daerah dan latar belakang hadir mengikutinya.

Kisah pertama datang dari Fadhil Musyafi, dari tim Yamaha Pikoli Global Ondolomon DRS. Ia merupakan pembalap berusia 16 tahun asal Papua Barat.

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Bagi Fadhil gelaran Pertamina MRS, merupakan salah satu hal luar biasa, setelah melalui perjalanan panjang dan usaha tidak mudah berpisah dari orangtua.

Dia mengaku tertarik menekuni dunia balap sejak umur 10 tahun, awalnya ia tinggal bersama keluarganya dan menetap di Papua Barat.

Namun, demi menggapai mimpi ia rela jauh datang ke Jakarta, untuk kemudian bergabung ke tim yang menaunginya, sejak 2022 lalu.

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“Bisa mengikuti event skala nasional, dan menjajal sirkuit Mandalika, merupakan mimpi saya sebagai anak dari daerah. Saya sangat bersyukur bisa sampai di tahap ini. Terima kasih kepada Pertamina telah mendukung event ini, dan semoga ini bisa terus berlanjut di masa mendatang, dan saya bisa ikut terus,” harapnya.

Ada juga Arai Agaska Dibani Laksana, pembalap asli Mataram berusia 18 tahun dari tim Yamaha Nitiracing Pikoli DRS Dynavolt RCB AHRS HDS Racing, bermarkas di Lombok.