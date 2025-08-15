Pertamina NRE Agresif Tingkatkan Kapasitas Energi Terbarukan di Semester I 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) mencatatkan kinerja yang cemerlang pada semester I 2025, salah satunya peningkatan kapasitas energi terbarukan sebesar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kapasitas terpasang hingga semester I 2025 mencapai 2.842 megawatt (MW).

Aspek operasional lainnya juga menunjukkan kinerja positif. Produksi listrik mencapai 4.226 gigawatt hour (GWh), meningkat 11 persen dibandingkan produksi listrik pada periode yang sama tahun lalu.

Equivalent Availabiliy Factor (EAF) yang menunjukkan keandalan pembangkit listrik mencapai 98,16 persen atau enam persen di atas target semester I.

Kinerja operasional ini juga didukung dengan kinerja HSSE yang baik, di mana Pertamina NRE mencatatkan 3.624.321 jam kerja selamat tanpa fatalitas.

Pemeriksaan kesehatan rutin tahunan juga dilakukan seluruh pekerja dengan capaian 100 persen.

Di aspek keuangan, Pertamina NRE membukukan 209.087 ribu dolar AS dan laba bersih mencapai 52.070 ribu dolar AS pada semester I tahun ini.

Pertamina NRE telah merealisasikan investasi sebesar 153.810 ribu dolar AS, atau meningkat 180 persen dibandingkan realisasi investasi pada periode yang sama tahun lalu.