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JPNN.com - Pendidikan

Pertamina NRE Hadirkan Energi Bersih untuk Dukung Pembelajaran 768 Siswa SMPN 2 Mandau

Kamis, 30 Juli 2026 – 17:16 WIB
Pertamina NRE Hadirkan Energi Bersih untuk Dukung Pembelajaran 768 Siswa SMPN 2 Mandau - JPNN.COM
Kegiatan belajar mengajar di SMPN 2 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, kini turut didukung dengan pemanfaatan energi surya. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, BENGKALIS - Kegiatan belajar mengajar di SMPN 2 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, kini turut didukung dengan pemanfaatan energi surya.

Melalui program Sekolah Energi Berdikari (SEB), Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 2,2 kWp dengan baterai 5 kWh untuk membantu mendukung aktivitas sekolah, termasuk kegiatan pembelajaran di laboratorium IPA.

Manager Corporate Communication & Stakeholder Management Pertamina NRE Susanto August Satria mengatakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menghadirkan manfaat energi terbarukan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan.

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“Melalui Sekolah Energi Berdikari, kami ingin menghadirkan pemanfaatan energi terbarukan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Susanto.

Di lingkungan sekolah, lanjut dia, kehadiran PLTS diharapkan dapat membantu mendukung aktivitas belajar mengajar sekaligus memperkenalkan pemanfaatan energi bersih kepada generasi muda melalui pengalaman yang dekat dengan keseharian mereka.

Kehadiran PLTS berkapasitas 2,2 kWp dengan baterai 5 kWh tersebut memberikan akses terhadap sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi lingkungan sekolah.

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Selain mendukung aktivitas sekolah, fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran bagi para siswa untuk mengenal penerapan teknologi energi terbarukan secara langsung.

Program SEB di SMPN 2 Mandau memberikan manfaat bagi 768 siswa dan 5 guru.

Pertamina NRE menghadirkan PLTS berkapasitas 2,2 kWp dengan baterai 5 kWh untuk membantu mendukung pembelajaran 768 siswa SMPN 2 Mandau Bengkalis

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TAGS   Pertamina NRE  Energi bersih  Plts  SMPN 2 Mandau  pendidikan  Susanto August Satria  Pertamina 
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