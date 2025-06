Pertamina NRE & LONGi Meluncurkan Proyek Manufaktur Modul Panel Surya di Jawa Barat

jpnn.com, BEKASI - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), bekerja sama dengan LONGi Green Technology Co., Ltd meluncurkan proyek strategis pembangunan fasilitas manufaktur panel Surya (Photovoltaic/PV) di Indonesia.

Inisiatif itu mendukung komitmen pemerintah terhadap pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan bertujuan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat terhadap modul solar PV di dalam negeri dan kawasan Asia Tenggara.

Fasilitas itu ditargetkan memiliki kapasitas produksi sebesar 1,4 GW per tahun.

Selain itu, fasilitas itu akan menggunakan teknologi terbaru dari LONGi sebagai pemimpin global dalam manufaktur solar PV, Hybrid Passivated Back Contact (HPBC) 2.0 tipe N.

Lokasi proyek solar pv yang berada di Deltamas, Jawa Barat itu merupakan wilayah startegis yang memudahkan distrbusi dan rantai pasok dalam proses produksinya.

Fasilitas ini nantinya diharapkan dapat menyerap tenaga lokal dan juga meningkatkan perekonomian nasional.

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani mengatakan proyek strategis itu akan mendukung proses transisi energi di Indonesia, yang memang menargetkan bauran energi hingga 34,3% hingga 2034.

Enia berharap proyek itu dapat berjalan lancar sehingga dapat mendukung RUPTL dengan target tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW).