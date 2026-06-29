Pertamina NRE Perkuat Kinerja Lewat Investasi Strategis di CREC Filipina, Terbukti Jitu

jpnn.com, JAKARTA - Strategi investasi Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) pada Citicore Renewable Energy Corporation (CREC) Filipina setelah mengakuisisi 20 persen saham perusahaan tersebut pada Juni 2025 terbukti jitu.

Saat ini, Pertamina NRE telah memperoleh dividen seiring dengan meningkatnya kinerja perusahaan dan harga saham perusahaan yang meningkat tajam.

Hingga Triwulan II 2026, kapitalisasi pasar CREC telah meningkat dari sekitar USD 600 juta menjadi mendekati USD 900 juta atau tumbuh hampir 50 persen dibandingkan saat Pertamina NRE masuk sebagai investor strategis tahun lalu.

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Peningkatan tersebut mencerminkan prospek bisnis energi terbarukan yang semakin cerah dan menjanjikan sekaligus menegaskan keputusan strategis investasi Pertamina NRE yang tepat sasaran baik dari aspek keekonomian namun juga dari segi disiplin tata kelola sebelum dan sesudah berinvestasi.

Corporate Secretary Pertamina NRE Sri Nur Hidayati mengatakan pencapaian tersebut membuktikan strategi investasi anorganik Pertamina NRE mampu menghasilkan imbal hasil investasi yang baik namun sekaligus memperkuat posisi perusahaan di sektor energi bersih regional.

“Pembagian dividen dari CREC dalam kurun waktu setahun menjadi bukti bahwa investasi yang kami lakukan tidak hanya memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang, tetapi juga telah memberikan manfaat finansial yang nyata," kata Sri Nur Hidayati dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Senin (29/6).

Menurut Sri, keberhasilan ini semakin memperkuat komitmen Pertamina NRE dalam mengembangkan portofolio investasi yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Selain memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan, investasi di CREC juga memperkuat portofolio bisnis energi terbarukan Pertamina NRE di kawasan Asia Tenggara.