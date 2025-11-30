Close Banner Apps JPNN.com
Pertamina Pasok Bahan Bakar untuk Operasional Alat Berat Penanggulangan Bencana Sumatra

Minggu, 30 November 2025 – 12:25 WIB
Pertamina Pasok Bahan Bakar untuk Operasional Alat Berat Penanggulangan Bencana Sumatra
Pertamina memasok bahan bakar untuk operasional alat berat penanggulangan bencana Sumatra untuk mendukung terbukanya akses jalan. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memasok 8 ribu liter bahan bakar jenis Dexlite untuk mendukung operasional alat berat penanggulangan bencana di wilayah Tapanuli dan Sibolga.

BBM dipasok menggunakan jeriken dan dikirim ke lokasi terdampak longsor, khususnya di ruas jalan lintas mas Kabupaten Tapanuli Utara - Tapanuli Tengah - Tapanuli Selatan - Sibolga, wilayah yang menjadi jalur utama penghubung aktivitas masyarakat dan distribusi logistik di kawasan tersebut.

Pertamina Pasok Bahan Bakar untuk Operasional Alat Berat Penanggulangan Bencana Sumatra

Pengoperasian alat berat atau eksavator ini diharapkan dapat membersihkan timbunan tanah longsor yang menutup akses jalan, sehingga jalan dapat dilalui kembali.

Pertamina Pasok Bahan Bakar untuk Operasional Alat Berat Penanggulangan Bencana Sumatra

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan pasokan bahan bakar ini diharapkan dapat membantu memulihkan aktivitas masyarakat, memudahkan penyaluran bantuan logistik serta pendistribusian BBM dan LPG. (mrk/jpnn)

Pertamina memasok bahan bakar untuk operasional alat berat penanggulangan bencana Sumatra untuk mendukung terbukanya akses jalan

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

TAGS   Pertamina  Bahan Bakar  Dexlite  Penanggulangan Bencana  Bencana Sumatera 
