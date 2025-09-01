Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Pastikan Distribusi Energi untuk Layani Kebutuhan Masyarakat Berjalan Normal

Senin, 01 September 2025 – 09:02 WIB
PT Pertamina (Persero) memastikan operasional distribusi energi kepada masyarakat saat ini tetap berjalan normal. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan operasional distribusi energi kepada masyarakat saat ini tetap berjalan normal.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), agen, pangkalan, sub-pangkalan, serta outlet penjualan LPG subsidi dan non-subsidi tetap menjalankan kegiatannya dalam melayani kebutuhan energi masyarakat dengan optimal.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan Pertamina Group terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar.

Selain pemantauan langsung di lokasi operasi, Pertamina juga memantau secara digital untuk seluruh rantai pasok energi mulai dari hulu hingga hilir melalui Pertamina Digital Hub, yakni fasilitas pusat data terintegrasi Pertamina yang dapat dimonitor secara real-time.

“Kami memastikan seluruh rantai pasok Pertamina beroperasi secara optimal, dan mengantarkan energi baik itu BBM, LPG, maupun layanan energi lainnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Fadjar dalam keterangannya, Senin (1/9).

Fadjar menyampaikan masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center 135 untuk informasi layanan, lokasi penjualan produk Pertamina terdekat, hingga informasi produk dan layanan Pertamina lainnya.

PCC 135 beroperasi 24 jam untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Pertamina juga mengapresiasi sinergi dari masyarakat dan seluruh pihak dalam menjaga kehandalan operasi infrastruktur energi.

