Pertamina Pastikan Kualitas BBM di Bogor Aman, Tidak Ditemukan Kandungan Air

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) bergerak cepat menindaklanjuti laporan viral di media sosial yang memperlihatkan seorang konsumen mengaku kendaraannya mengalami gangguan setelah mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU wilayah Bogor.

Menanggapi hal itu, Pertamina segera melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas (Quality & Quantity/QQ Check) di sejumlah SPBU yang berpotensi menjadi lokasi kejadian.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB Susanto August Satria menegaskan bahwa pihaknya selalu memastikan seluruh BBM yang disalurkan memenuhi standar mutu sesuai spesifikasi nasional.

“Pertamina sigap memastikan seluruh BBM yang disalurkan memenuhi aspek mutu dan kuantitas sesuai spesifikasi. Kami terus melakukan QQ Check secara berkala, termasuk pengujian density, pendeteksian air dalam tangki, serta uji ketepatan dispenser,” jelas Satria, Kamis (13/11).

Pengecekan lapangan dilakukan pada Kamis (6/11) di SPBU 34.16120 Jalan Nasional 11 dan SPBU 34.16124 Jalan Abdullah Bin Nuh, dengan melibatkan Hiswana Migas Kota Bogor, Petugas Teknis Metrologi (PTM), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor.

Dari hasil pemeriksaan terhadap sampel tangki SPBU, BBM dinyatakan dalam kondisi normal dan tidak ditemukan indikasi kandungan air (no water).

Sementara itu perwakilan Hiswana Migas Kota Bogor Dzikra menyampaikan hasil uji menunjukkan BBM dalam kondisi normal dan tidak terdapat air.

"Hal ini membuktikan bahwa SPBU Pertamina menjaga standar mutu yang ketat,” ujarnya.