Pertamina Pastikan Pasokan BBM, LPG, dan Avtur Aman Menjelang Idulfitri

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan kesiapan pasokan energi pada momen Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri 2026.

Selama masa Satgas, Pertamina Group akan siaga 24 jam guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengatakan Pertamina melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan layanan dan pasokan energi.

"Pertamina telah meningkatkan pasokan stok energi (build-up stock) untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi pada periode Ramadan dan Idulfitri, terutama arus pulang dan arus balik," ujar Muhammad Baron pada Press Conference Satgas Ramadan dan Idulfitri Pertamina Group di Grha Pertamina, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.

Pertamina memprediksi puncak arus pergi terjadi dalam dua gelombang, yakni gelombang pertama pada 14–15 Maret 2026 dan gelombang kedua pada 18–19 Maret 2026.

Begitu juga dengan arus balik yang diperkirakan terjadi dalam dua tahap, yaitu 24–25 Maret 2026 dan 28–29 Maret 2026.

"Pasokan BBM, LPG dan Avtur Pertamina saat ini berada dalam kondisi aman dan Pertamina terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pada masa Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026," ujarnya.

Baron memproyeksikan permintaan BBM jenis Gasoline akan meningkat karena sebagian besar masyarakat melakukan perjalanan seperti mudik atau wisata.