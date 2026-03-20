Pertamina Pastikan Pasokan LPG 3 Kg Tetap Terjaga di Masa Libur Idulfitri 1447 H

jpnn.com - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat Kabupaten Cianjur tetap aman menjelang perayaan Idulfitri 1447 H. Pasokan LPG 3 kg dipastikan akan terus disalurkan meskipun memasuki masa libur bersama.

Pertamina juga meminta masyarakat tidak melakukan penimbunan dan melaporkan jika ada indikasi penimbunan yang terjadi di lapangan.

"LPG 3 kg tetap akan dididistribusikan meskipun ada masa liburan idulfitri," tegas Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Regional Jawa Bagian Barat, Susanto August Satria, Jumat (20/3).

Sebagai langkah antisipasi lonjakan permintaan di masyarakat, Pertamina melakukan penguatan stok dengan menambah pasokan total sebanyak 156.800 tabung.

"Pasokan ini untuk memastikan dan menjamin ketersediaan energi di masyarakat," katanya.

Penambahan ini dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama sebanyak 78.400 tabung telah digelontorkan ke wilayah Cianjur pada 19 Maret 2026.

"Untuk tahap kedua sebanyak 78.400 tabung lainnya dijadwalkan kembali masuk pada 21 Maret 2026," ucapnya.

Susanto August Satria pun mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying). Ia menegaskan bahwa Pertamina terus bersinergi dengan instansi terkait untuk memastikan penyaluran energi bersubsidi ini tepat sasaran.