Pertamina Patra Niaga Ajak Masyarakat Hadir di Bright Gas Cooking Competition 2025, Banjir Hadiah!

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga kembali menggelar ajang kuliner tahunan Bright Gas Cooking Competition (BGCC) 2025, yang tahun ini mencapai puncaknya pada acara Grand Final yang akan diigelar pada 18 Oktober 2025 di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta.

Dengan mengusung tema “Rasa Nusantara untuk Negeri”, kompetisi ini menjadi wadah bagi para pecinta kuliner dari berbagai daerah untuk menampilkan kreativitas dan kebanggaan terhadap kekayaan kuliner Indonesia.

Sejak Juni 2025, BGCC telah menjaring lebih dari 1.600 peserta dari empat kota besar, diantaranya Surabaya, Makassar, Jakarta, dan Medan serta melalui proses seleksi ketat mulai dari pendaftaran online di aplikasi MyPertamina hingga babak semifinal yang digelar secara langsung di tiap kota.

Dari sana, 12 peserta terbaik berhasil melaju ke babak grand final di Jakarta untuk memperebutkan gelar juara nasional.

Dalam ajang puncak ini, para finalis menghadapi tantangan mystery box cooking challenge dengan bahan utama yang dirahasiakan hingga hari kompetisi. Mereka harus mengolahnya menjadi sajian lezat, sehat, dan bernutrisi, sejalan dengan semangat tema tahun ini.

Penilaian dilakukan oleh juri profesional yang terdiri dari Chef Rudy Choirudin, Chef Aaron Laksana, dan Chef Nicky Tirta, serta perwakilan dari manajemen Pertamina Patra Niaga.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menuturkan BGCC bukan sekadar lomba memasak, melainkan bagian dari komitmen Pertamina dalam menginspirasi masyarakat untuk hidup lebih sehat, kreatif, dan berkelanjutan.

“Bright Gas Cooking Competition telah menjadi ajang yang menggabungkan semangat kuliner, inovasi, dan kepedulian terhadap lingkungan. Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa memasak dengan Bright Gas bukan hanya aman dan efisien, tetapi juga mendukung gaya hidup cerdas dan bertanggung jawab,” ujar Roberth.