JPNN.com - Nasional - Sosial

Pertamina Patra Niaga Ajak ODGJ Pulih & Berdaya Merayakan Kemerdekaan

Senin, 25 Agustus 2025 – 11:24 WIB
Fuel Terminal Bandung Pertamina Patra Niaga menggelar Pulih Jiwa, Merdeka Raga, yang diikuti 12 orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang sudah pulih. Foto dok Pertamina

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Fuel Terminal Bandung Pertamina Patra Niaga menggelar Pulih Jiwa, Merdeka Raga, yang diikuti 12 orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang sudah pulih.

Belasan ODGJ tersebut bersama warga desa dan pendamping memeriahkan HUT ke-80 RI melalui delapan lomba seru, dari memasukkan pensil ke botol, joget balon, memindahkan terigu, mengupas telur, hingga estafet sarung.

Program pemberdayaan bagi ODGJ yang pulih atau yang bisa disebut sobat jiwa dan ODMK (orang dengan masalah kejiwaan), menghilangkan stigma, memberikan pelatihan, dan membuka peluang kerja.

Dampaknya sudah nyata: 15 anggota kelompok usaha aktif, Rp 5.000.000 pendapatan kelompok per bulan, 200 pohon tertanam di DAS Citarum, hasilkan produk usaha snack makanan dan lilin aromatherapy bahkan 50 kg eceng gondok dimanfaatkan setiap bulannya untuk menjadi tas eceng gondok.

“Semangat kemerdekaan adalah merdeka dari stigma dan diskriminasi. Kami ingin menunjukkan bahwa pulih itu mungkin, dan setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua,” ujar Roberth Marchelino Verieza, Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga.

“Dulu saya lebih banyak diam di rumah, tidak punya aktivitas dan seringnya melamun. sekarang bisa ikut lomba dan tertawa bersama,” ujar Lesmana, salah satu peserta lomba kemerdekaan di Gedung Serbaguna Lentera Jiwa, Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat.

Dengan kegiatan Pulih Jiwa, Merdeka Raga, Pertamina Patra Niaga berharap semangat kemerdekaan dapat dirasakan secara setara oleh semua, tanpa terkecuali, sehingga tercipta masyarakat yang lebih peduli, inklusif, dan saling menguatkan.(chi/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

