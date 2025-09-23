Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Amankan Energi Negeri, Kelola Distribusi Migas Paling Kompleks

Selasa, 23 September 2025 – 09:05 WIB
Pertamina Patra Niaga tidak hanya menjaga stok, tetapi juga memastikan kelancaran distribusi hingga pelosok, sehingga penyaluran energi merata di seluruh wilayah Indonesia. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia dalam kondisi aman.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan perusahaan terus menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat, baik di masa normal maupun saat periode dengan potensi lonjakan konsumsi.

“Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memastikan energi tersedia bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia," ujar Roberth dalam keterangannya, Selasa (23/9).

Menurut Robert, dengan ketahanan stok BBM dan LPG yang terjaga agar masyarakat tenang menjalani aktivitas sehari-hari.

Dalam menjaga ketahanan stok, Pertamina Patra Niaga mengoperasikan sebanyak 125 Fuel Terminal BBM, 72 Aviation Fuel Terminal, dan 40 Terminal LPG di seluruh Indonesia.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga menyiagakan hingga hampir 6 ribu armada distribusi untuk mengantar ke lebih dari 16 ribu Lembaga penyalur baik BBM maupun LPG di seluruh Indonesia.

Upaya ini dilakukan untuk menjamin distribusi energi berjalan lancar dari terminal hingga ke SPBU dan agen resmi, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.

Pertamina Patra Niaga juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, termasuk aparat terkait, guna mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM dan LPG, baik saat periode libur panjang maupun momentum perayaan keagamaan.

Pertamina Patra Niaga tidak hanya menjaga stok, tetapi memastikan kelancaran distribusi hingga pelosok, sehingga penyaluran energi merata di seluruh Indonesia

