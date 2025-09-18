Pertamina Patra Niaga Apresiasi Pelanggan Setia, Hadiah Honda HR-V Siap Dibawa Pulang

Kamis, 18 September 2025 – 19:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Antusiasme tinggi masyarakat kembali mewarnai gelaran MyPertamina Tebar Hadiah 2025.

Pertamina Patra Niaga secara resmi mengumumkan pemenang undian periode kedua yang diselenggarakan di SPBU 31.124.02, Jl. RS Fatmawati Raya, Jakarta Selatan pada Rabu (17/9).

Acara ini juga disiarkan langsung melalui kanal media sosial resmi MyPertamina sehingga dapat disaksikan oleh jutaan pelanggan di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Gelar Pengundian MyPertamina Tebar Hadiah 2025 Periode 2

Pengundian ini merupakan bentuk apresiasi Pertamina kepada para pelanggan setia aplikasi MyPertamina.

Selama periode 2 (1 Juli – 31 Agustus 2025), tercatat lebih dari 1,1 juta kupon undian terkumpul dari jutaan transaksi.

Tak kurang dari 11 ribu poin ditukarkan pengguna yang bersemangat meraih kesempatan memenangkan hadiah-hadiah spektakuler.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Berdayakan Masyarakat Pesisir Lewat Pengembangan Produk Mangrove

Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan program MyPertamina Tebar Hadiah yang sudah berjalan sejak 2018 terus mendapat antusiasme tinggi dan pada periode kedua ini terlihat peningkatan penukar poin serta jumlah pengguna aktif.

“Program ini adalah bentuk apresiasi bagi konsumen setia Pertamina," kata Eko Ricky dalam keterangannya, Kamis (18/9).