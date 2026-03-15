Pertamina Patra Niaga Berangkatkan Mitra Ojol Mudik Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menghadirkan program Mudik Gratis Bareng MyPertamina bagi para mitra pengemudi ojek online (ojol).

Program tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada para mitra yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem pelanggan setia produk dan layanan MyPertamina.

Keberangkatan peserta mudik dilaksanakan pada Sabtu (15/3) dari Plaza Keong Mas, TMII, Jakarta, menuju sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan program ini dihadirkan untuk memberikan kesempatan bagi para mitra pengemudi ojol agar bisa pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman.

“Program Mudik Gratis Bareng MyPertamina merupakan bentuk apresiasi kepada para mitra pengemudi ojek online yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem pelanggan setia produk dan layanan MyPertamina,” ujar Roberth.

Dia menambahkan Pertamina Patra Niaga ingin memastikan para mitra pengemudi ojol juga bisa menikmati momen kebersamaan dengan keluarga saat Lebaran.

“Kami ingin para mitra pengemudi ojol juga dapat merasakan kebahagiaan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman pada momen Idulfitri,” serunya.

Pada tahun ini, Pertamina Patra Niaga menyiapkan beberapa rute perjalanan mudik menuju sejumlah kota, di antaranya Pekalongan, Kendal, Semarang, Surakarta, Wonogiri, Kebumen hingga Surabaya.