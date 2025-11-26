Pertamina Patra Niaga Berangkatkan Pemenang Bright Gas Cooking Competition 2025 ke Thailand

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga memberangkatkan tiga pemenang Bright Gas Cooking Competition (BGCC) 2025 untuk mengikuti Program Kursus Thailand Cuisine dan French Cuisine di Le Cordon Bleu Thailand, pada 18–21 November 2025.

Le Cordon Bleu merupakan salah satu institusi kuliner terbaik di dunia, sehingga para pemenang bisa mempelajari teknik memasak modern dan tradisional dari para chef profesional bersertifikasi internasional.

Direktur Pemasaran Regional, Eko Ricky Susanto, menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan BGCC 2025 dan komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kapasitas talenta kuliner Indonesia.

Baca Juga: Bright Gas Cooking Competition Dorong Talenta Kuliner Muda Indonesia Naik Kelas

“BGCC bukan sekadar kompetisi, tetapi bagian dari upaya berkelanjutan Bright Gas dalam memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan edukasi. Dengan memberikan kesempatan bagi para pemenang untuk belajar langsung di Le Cordon Bleu Thailand, kami berharap mereka dapat memperoleh pengalaman yang memperkaya wawasan, mengasah kreativitas, serta memperkuat soft skill yang dibutuhkan untuk berkembang di industri kuliner,” ujarnya.

Dia menambahkan Bright Gas berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang tidak hanya meningkatkan awareness penggunaan LPG non-subsidi yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberikan dampak positif dalam pengembangan keterampilan masyarakat.

Ketiga peserta masing-masing Juara 1 Mei Mei Tanujaya, Juara 2 Arie Sanyi, dan Juara 3 Bukhori Rasyid Hanif sangat antusias mengikuti program ini.

Mei Mei mengungkapkan dirinya mendapatkan banyak ilmu dan wawasan baru pada kursus ini.

“Mengikuti kursus di Le Cordon Bleu Thailand adalah pengalaman yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Saya mendapatkan banyak teknik baru, perspektif baru, dan standar kerja profesional yang sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan karir saya kedepannya. Terima kasih kepada Bright Gas dan Pertamina Patra Niaga atas kesempatan yang luar biasa ini," kata Mei Mei.