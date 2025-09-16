Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pertamina Patra Niaga Berdayakan Masyarakat Pesisir Lewat Pengembangan Produk Mangrove

Selasa, 16 September 2025 – 16:13 WIB
Pertamina Patra Niaga Berdayakan Masyarakat Pesisir Lewat Pengembangan Produk Mangrove - JPNN.COM
Pertamina Patra Niaga memberdayakan masyarakat pesisir lewat pengembangan produk Mangrove. Foto: dok. Pertamina Patra Niaga

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (RJBB) bersama pemerintah setempat terus mendorong pengembangan produk mangrove agar memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Itu karena mangrove bisa menjadi sumber ekonomi unggulan dan penggerak pemberdayaan masyarakat pesisir.

"Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, program ini juga berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Susanto August Satria, Selasa (16/9).

Salah satu upaya yang dilakukan Pertamina RJBB melalui Integrated Terminal (IT) Jakarta dengan memberdayakan masyarakat di sana.

Baca Juga:

Bersama kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi, mereka melakukan pendampingan pengolahan produk turunan mangrove menjadi makanan ringan.

"Mangrove diolah menjadi keripik dan manisan," ucapnya.

Ketua kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi, Aditya Jusendra, mengatakan dari kegiatan ini masyarakat terbantu dan mendapat wawasan baru bahwa tanaman mangrove tidak hanya berfungsi sebagai pelindung abrasi saja. 

Baca Juga:

"Mangrove ternyata juga memiliki potensi ekonomi besar sebagai bahan produk olahan UMKM," kata Aditya.

Dia menambahkan, pendampingan ini memberikan keterampilan baru yang selama ini belum diketahui masyarakat di sana. Di sisi lain, juga adanya peluang menambah penghasilan keluarga.

Pertamina Patra Niaga memberdayakan masyarakat pesisir lewat pengembangan produk Mangrove

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina Patra Niaga   Pertamina  mangrove  masyarakat pesisir 
BERITA PERTAMINA PATRA NIAGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp