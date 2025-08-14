Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Beri Kado Bulan Kemerdekaan, Ada Promo Spesial untuk Pertamina Dex

Kamis, 14 Agustus 2025 – 13:15 WIB
Pertamina Patra Niaga Beri Kado Bulan Kemerdekaan, Ada Promo Spesial untuk Pertamina Dex - JPNN.COM
Program Lebih Hemat Rp300/L sebagai kado dari Pertamina Patra Niaga di bulan kemerdekaan mulai berlaku di SPBU-SPBU Pertamina yang menyediakan Pertamina Dex di seluruh Indonesia. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menghadirkan promo spesial Lebih Hemat Rp 300 per liter untuk produk Pertamina Dex, bahan bakar diesel unggulan dengan standar Euro 4.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Marchelino Verieza menyampaikan program Lebih Hemat Rp300/L mulai berlaku di SPBU-SPBU Pertamina yang menyediakan Pertamina Dex di seluruh Indonesia.

Promo dari subholding commercial & trading PT Pertamina (Persero) itu berlangsung selama periode 18-31 Agustus 2025, khusus bagi 5.000 konsumen yang melakukan pembelian Pertamina Dex melalui aplikasi MyPertamina tiap harinya dengan maksimal pembelian sebanyak 50 liter.

Baca Juga:

“Melalui promo ini kami ingin menyampaikan dukungan dan komitmen Pertamina kepada masyarakat Indonesia untuk menghadirkan energi dengan kualitas terbaik dan ramah lingkungan di 2911 SPBU yang melayani penjualan Pertamina Dex,” ujar Roberth dlam keterangannya, Kamis (14/8).

Lebih lanjut Roberth menjelaskan Pertamina Dex dengan standar Euro 4 memberikan performa optimal, pembakaran lebih sempurna, dan emisi yang lebih rendah.

Pertamina Dex mengandung cetane number minimal 53 dan sulfur maksimal 50 ppm, sesuai regulasi standar Euro 4. Dengan kualitas tersebut, Pertamina Dex membantu menjaga mesin tetap bersih, meningkatkan efisiensi, serta mengurangi polusi udara. (mrk/jpnn)

Baca Juga:

Program Lebih Hemat Rp300/L mulai berlaku di SPBU-SPBU Pertamina yang menyediakan Pertamina Dex di seluruh Indonesia

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Pertamina Patra Niaga   kado  bulan kemerdekaan  promo spesial  Pertamina Dex 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp