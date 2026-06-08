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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Pertamina Patra Niaga Dorong Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Berkelanjutan

Senin, 08 Juni 2026 – 03:30 WIB
Pertamina Patra Niaga Dorong Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Berkelanjutan - JPNN.COM
Sampah anorganik ditimbang untuk didaur ulang. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menghadirkan berbagai inovasi yang mengubah material sisa menjadi sumber daya bernilai.

Inovasi tersebut dikembangkan melalui sejumlah program di Balikpapan dan Madiun yang berfokus pada pengolahan sampah plastik, pemanfaatan limbah rumah tangga, digitalisasi bank sampah, serta pengurangan limbah B3 operasional.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun mengatakan penerapan ekonomi sirkular menjadi salah satu upaya perusahaan dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.

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"Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan lingkungan sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat," ujar Roberth.

"Melalui pendekatan ekonomi sirkular, kami mendorong pengelolaan sampah dan limbah yang tidak hanya berfokus pada pengurangan timbulan, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan," imbuhnya.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Program Community Involvement and Development (CID) Pelita (Pengelolaan Lingkungan Terpadu) Borneo yang dijalankan oleh Pertamina Patra Niaga Kilang Balikpapan.

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Program ini mengolah sampah plastik rumah tangga seperti kemasan sachet dan bungkus makanan menjadi produk bernilai guna berupa roster, paving block, dan lembaran LDPE (LDPE Sheet) tanpa melalui proses pembakaran.

Selain itu, program ini juga mendorong pengolahan sampah organik menjadi kompos serta pemanfaatan minyak jelantah menjadi sabun padat, sabun cair, dan lilin.

Pertamina Patra Niaga terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung pengurangan timbulan sampah.

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TAGS   Pertamina Patra Niaga   Pertamina  sampah  ekonomi sirkular 
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