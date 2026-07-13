Pertamina Patra Niaga Dukung Program Berbagi Seragam Sekolah, Sembako & Pemberdayaan Usaha

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga turut mendukung pelaksanaan program sosial PT Pertamina (Persero) yang berbagi manfaat untuk masyarakat melalui Seragam Sekolah untuk Semua (SESAMA), Pasar Murah Sembako (PUSAKO), serta peluncuran Ultra Mikro Pertamina Aksi (UMiMAX).

Pada kesempatan tersebut, Pertamina membagikan 1.000 paket seragam dan perlengkapan sekolah melalui program SESAMA.

Pertamina juga menyediakan 1.000 paket sembako bersubsidi melalui program PUSAKO dengan seluruh hasil penjualannya disalurkan kepada panti asuhan dan tempat ibadah.

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Selain itu, Pertamina turut meluncurkan program UMiMAX yang memberikan bantuan sarana usaha produktif, pelatihan, serta pemberdayaan usaha ultra mikro bagi masyarakat prasejahtera.

Program-program tersebut menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pengemudi ojek online dan ojek pangkalan, pengemudi bajaj Berbahan Bakar Gas (BBG), guru honorer, penyandang disabilitas, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), hingga personel pemadam kebakaran. Bantuan juga diberikan kepada masyarakat prasejahtera di sekitar wilayah operasi Pertamina.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan mendukung penuh penyelenggaraan program ini guna mendukung Program Prioritas Presiden RI dalam pengentasan kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan.

“Energi yang kami salurkan setiap hari pada akhirnya bermuara pada kehidupan masyarakat. Karena itu, kami ingin kepedulian Pertamina juga hadir dalam bentuk yang dekat dengan kebutuhan mereka, mulai dari membantu anak-anak bersekolah, memenuhi kebutuhan keluarga, hingga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membangun usaha dan meningkatkan kesejahteraan,” ungkap Roberth.

"Kami harap setiap bantuan yang diberikan hari ini dapat menjadi awal tumbuhnya semangat baru bagi para penerima manfaat," imbuhnya.