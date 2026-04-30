Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Pertamina Patra Niaga Dukung Sean Gelael di GT World Challenge Asia Mandalika 2026

Sabtu, 02 Mei 2026 – 03:53 WIB
Pertamina Patra Niaga Dukung Sean Gelael di GT World Challenge Asia Mandalika 2026 - JPNN.COM
Pembalap Indonesia Sean Gelael. Foto dok Pertamina

jpnn.com, MANDALIKA - Pertamina Patra Niaga mendukung debut spektakuler pembalap Indonesia Sean Gelael yang akan berlaga di ajang GT World Challenge Asia (GTWCA) 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 2–3 Mei 2026.

Ajang GTWCA merupakan kompetisi yang menghadirkan berbagai pabrikan otomotif dunia dengan spesifikasi GT3, sekaligus menjadi sarana bagi pabrikan untuk memamerkan performa mobil sport terbaru mereka serta mendorong perkembangan motorsport di Asia.

Kehadiran Sean sebagai local hero dalam penampilan perdananya di ajang GTWCA menjadi kebanggaan tersendiri bagi pecinta motorsport Tanah Air, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah ajang balap internasional.

Dia akan tampil bersama tim Garage 75 dengan mengendarai Ferrari 296 GT3 Evo, menandai momen pertamanya berlaga secara kompetitif di hadapan publik Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan keikutsertaan Sean di ajang internasional ini merupakan wujud dukungan Pertamina Patra Niaga terhadap talenta nasional serta ekosistem motorsport.

“Partisipasi Sean Gelael di GT World Challenge Asia Mandalika menjadi momentum yang membanggakan bagi dunia balap Indonesia, sekaligus merepresentasikan kualitas energi dan produk Pertamina yang mendukung performa di level global,” jelas Roberth.

Roberth menambahkan, Pertamina Patra Niaga menghadirkan berbagai aktivasi bagi masyarakat, di antaranya program giveaway 100 tiket nonton langsung GTWCA kategori Grandstand A melalui akun media sosial Pertamax Series pada periode 22–27 April 2026, serta kesempatan mengikuti undian meet & greet dengan Sean Gelael dan mendapatkan merchandise eksklusif selama periode balapan berlangsung.

“Kami berharap berbagai aktivasi ini dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk turut merasakan atmosfer ajang balap internasional di Mandalika,” tambahnya.

Keikutsertaan Sean di ajang GT World Challenge Asia Mandini merupakan wujud dukungan Pertamina Patra Niaga terhadap talenta nasional serta ekosistem motorsport.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Pertamina Patra Niaga   PT Pertamina Patra Niaga  Sean Gelael  Mandalika 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp