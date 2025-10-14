Pertamina Patra Niaga Edukasi Bioetanol & Perbaikan Layanan Lewat Program Retail Make Over

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menyambut baik program dari pemerintah terkait pemanfaatan bioetanol hingga 10 persen.

Selain sudah menjadi best practice di negara-negara maju, langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk Green Energy serta salah satu upaya menuju Kemandirian Energi.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan sebagai perusahaan yang melakukan layanan publik di bidang bahan bakar minyak (BBM), Pertamina Patra Niaga memahami perlunya edukasi kepada masyarakat dan konsumen apabila terdapat perubahan kebijakan terkait dengan BBM.

"Kami menyambut baik bahwa pabrikan otomotif juga telah mengantisipasi dengan teknologi kendaraan yang mampu menggunakan bioetanol sebagai bahan bakarnya, hal ini tentunya membuka ruang kepada kami selaku penyedia layanan BBM untuk bersama-sama pabrikan otomotif, akademisi dan praktisi dalam melakukan edukasi publik untuk mendukung program pemerintah", ungkap Mars Ega dalam keterangannya, Selasa (14/10).

Terkait kerja sama dengan Badan Usaha Non Pertamina (Swasta), saat ini proses negosiasi Business to Business (B2B) masih terus berjalan dengan skema win-win solution serta mengedapankan semangat saling menghormati dan memahami internal prosedur masing-masing perusahaan agar layanan kepada masyarkat secara luas dapat segera terlayani dengan baik.

Pertamina Patra Niaga terbuka atas masukan dan saran dari segenap lapisan masyarakat dan berkomitmen terus melakukan perbaikan.

Hal ini tidak mudah namun sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Pertamina Patra Niaga untuk terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

"Saat ini kami mengakselerasi perbaikan layanan di sektor ritel SPBU melalui Program Retail Make Over, di antaranya dengan terus melakukan perbaikan dan penataan toilet dan musala, kepastian kualitas BBM dan house keeping SPBU agar dapat memberikan kenyamanan konsumen selama di SPBU," tegas Mars Ega.