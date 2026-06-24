Pertamina Patra Niaga Gelar Doa Bersama Lintas Agama & Santunan di Balikpapan

jpnn.com, BALIKPAPAN - PT Pertamina Patra Niaga menggelar doa bersama lintas agama di New Site Office PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB), Kota Balikpapan, Senin (22/6), untuk memohon kelancaran operasional kilang.

Kegiatan ini juga diisi dengan penyaluran santunan melalui program Pertamina Berkah kepada sejumlah lembaga sosial.

Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman mengatakan doa bersama ini menjadi momentum penting untuk mendukung operasional KPB sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

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“Semoga seluruh unit di Kilang Pertamina Balikpapan berjalan tanpa kendala, menghasilkan produk sesuai spesifikasi, serta seluruh pekerja senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan,” ujar Taufik.

Sebagai bentuk rasa syukur, Pertamina Patra Niaga menyalurkan santunan senilai Rp127 juta kepada 250 anak yatim, dhuafa, dan penyandang disabilitas di Kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara.

Santunan diberikan kepada berbagai pondok pesantren, panti asuhan, lembaga kesejahteraan sosial anak, komunitas Kristen dan Katolik, serta organisasi penyandang disabilitas seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Balikpapan.

Selain di Balikpapan, Program Pertamina Berkah juga digelar serentak di 8 wilayah regional dan 6 wilayah operasi kilang pada 19 Juni 2026.

Total santunan yang disalurkan mencapai Rp1 miliar kepada kurang lebih 100 yayasan dan sekitar 4.000 penerima manfaat.(chi/jpnn)