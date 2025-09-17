Pertamina Patra Niaga Gelar Pengundian MyPertamina Tebar Hadiah 2025 Periode 2

jpnn.com, JAKARTA - Pengundian MyPertamina Tebar Hadiah 2025 Periode 2 telah digelar pada Rabu, 17 September 2025 pukul 10.00 WIB di SPBU COCO Fatmawati 02 (31.124.02), Jakarta.

Acara yang dipandu oleh Edric Tjandra dan Bella Anjani ini bisa disaksikan langsung di SPBU Pertamina dan disiarkan langsung di Instagram dan TikTok resmi @mypertamina, sehingga seluruh masyarakat bisa ikut merasakan keseruannya.

Tidak hanya sekadar pengundian, acara ini menjadi momen apresiasi Pertamina Patra Niaga kepada pelanggan yang setia bertransaksi produk Pertamina menggunakan aplikasi MyPertamina.

Pada periode kedua ini, pelanggan berkesempatan meraih hadiah-hadiah spektakuler.

Hadiah utama berupa satu paket Haji Furoda untuk dua orang dan satu unit Honda HR-V siap dibagikan kepada pemenang beruntung.

Selain itu, tersedia pula tiga paket wisata Umrah untuk dua orang, dua unit Vespa Sprint yang stylish, dua iPhone 16 Pro, serta dua MacBook Pro M4 untuk melengkapi gaya hidup modern.

Tak hanya itu, masih ada 30 keping Logam Mulia masing-masing seberat 1 gram serta puluhan juta E-Voucher MyPertamina yang bisa dinikmati untuk pembelian BBM berkualitas dari Pertamina serta berbelanja di Bright Store dan Bright Cafe.

“Program MyPertamina Tebar Hadiah 2025 merupakan bentuk apresiasi kami kepada seluruh pelanggan yang telah setia bertransaksi melalui aplikasi MyPertamina. Antusiasme masyarakat yang terus meningkat pada setiap periode pengundian menjadi bukti bahwa MyPertamina semakin dekat dengan kebutuhan dan gaya hidup konsumen,” ujar Roberth MV Dumatubun, Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga.