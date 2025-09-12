Pertamina Patra Niaga Gelar Pertamax Turbo Drag Fest 2025 Putaran III, Catat Tanggalnya!

jpnn.com, TASIKMALAYA - Pertamina Patra Niaga kembali memacu adrenalin pecinta otomotif Tanah Air lewat Pertamax Turbo Drag Fest 2025 Putaran III di Lanud Wiriadinata, Tasikmalaya, pada 13–14 September 2025.

Setelah Putaran II sukses digelar pada bulan Agustus lalu, ajang balap bergengsi ini kini kembali hadir dengan atmosfer lebih meriah, mempertemukan ratusan pembalap, komunitas otomotif, dan masyarakat luas dalam satu festival motorsport.

Memasuki Putaran III, kompetisi semakin ketat dengan mempertandingkan 21 kelas drag bike dan drag race di lintasan 201 meter dan 402 meter.

Ratusan starter siap beradu cepat memperebutkan total hadiah ratusan juta rupiah, dengan Grand Prize berupa Exclusive Hospitality & VIP Royal Ticket Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025.

“Pertamax Turbo Drag Fest kembali ke Tasikmalaya dengan antusiasme yang semakin besar. Ajang ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga wadah silaturahmi komunitas otomotif, ruang apresiasi bagi pembalap, sekaligus menyuguhkan hiburan positif untuk masyarakat dan menggerakkan ekonomi kreatif dan UMKM lokal,” ujar Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun.

Roberth menambahkan Pertamax Turbo kembali digunakan sebagai bahan bakar resmi seluruh peserta.

“Dengan RON 98 dan standar Euro 4, Pertamax Turbo terbukti memberikan performa optimal di lintasan balap sekaligus ramah lingkungan. Kami ingin menunjukkan bahwa bahan bakar unggulan ini mampu menjawab kebutuhan motorsport dan juga kendaraan modern sehari-hari,” tambah Roberth.

“Kompetisi ini hadir sebagai bentuk komitmen Pertamina Patra Niaga dalam mendukung perkembangan motorsport dan olahraga otomotif di Indonesia yang terus diperluas di berbagai daerah,” sebut Roberth.