Pertamina Patra Niaga Gelar Semifinal Bright Gas Cooking Competition 2025 di Tangerang

Jumat, 22 Agustus 2025 – 17:42 WIB

jpnn.com, TANGERANG - Bright Gas Cooking Competition 2025 memasuki babak semifinal pada Sabtu, 23 Agustus 2025 di TangCity Mall, Area Parkir Perintis.

Pengunjung bisa datang gratis hanya dengan menunjukkan aplikasi MyPertamina, menikmati sajian kuliner dari para semifinalis, sekaligus merasakan kemeriahan MyPertamina Pasar Rakyat.

Mulai dari Bazaar UMKM lokal, promo belanja hemat, hingga hiburan seru sepanjang hari siap memanjakan pengunjung.

Mengangkat tema Rasa Nusantara untuk Negeri, kompetisi ini menghadirkan dua juri profesional, Chef Archie dan Chef Mikdat Adi Sulman.

Dari ribuan pendaftar untuk 3 kota, terpilih 30 peserta terbaik untuk bersaing di semifinal Jakarta, dan nantinya juara 1–3 akan melaju ke babak final demi merebut gelar bergengsi tahun ini.

Total hadiah juara semifinal senilai jutaan rupiah siap diperebutkan para peserta. Juara 1 akan membawa pulang Rp. 15.000.000, Juara 2 Rp. 10.000.000, dan Juara 3 Rp. 7.500.000.

Tak hanya itu, masing-masing pemenang juga berhak atas tabung perdana Bright Gas 5,5 KG serta perlengkapan memasak premium yang akan melengkapi dapur mereka.

Pertamina juga menghadirkan promo istimewa: trade-in tabung LPG 3 Kg ke Bright Gas dengan tambahan hadiah e-voucher MyPertamina hingga Rp. 50.000 untuk setiap pembelian tabung perdana atau isi ulang.