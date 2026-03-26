Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Hadirkan Beragam Promo Spesial Libur Lebaran 2026

Kamis, 26 Maret 2026 – 15:44 WIB
Pertamina Patra Niaga menghadirkan berbagai promo menarik di MyPertamina. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menghadirkan berbagai promo spesial Ramadan dan Idulfitri 2026 bagi masyarakat selama periode libur lebaran.

Untuk mendukung perjalanan mudik dan libur lebaran yang lebih hemat, Pertamina Patra Niaga turut memberikan berbagai promo BBM melalui aplikasi MyPertamina.

Khusus periode 13–31 Maret 2026, Pertamina Patra Niaga juga memberikan promo diskon hingga Rp15.000 untuk pembelian Pertamax dan Pertamina Dex menggunakan MyPertamina.

Baca Juga:

Tak hanya itu, pelanggan juga berkesempatan mendapatkan 2x poin MyPertamina untuk transaksi seluruh produk Pertamax Series, Dex Series, serta produk non-BBM setiap akhir pekan.

Selain promo BBM, tersedia juga penawaran menarik lainnya seperti bonus E-Voucher MyPertamina senilai Rp20.000 ketika servis kendaraan di Enduro Service.

Masyarakat juga berkesempatan mendapatkan merchandise eksklusif edisi lebaran, seperti prayer set dan perlengkapan ibadah lainnya hanya dengan menukarkan poin MyPertamina di Serambi MyPertamina.

Baca Juga:

Adapun salah satu promo unggulan yang ditawarkan adalah program Bright Gas, di mana masyarakat dapat memperoleh gratis tabung Bright Gas 5,5 kg dengan menukarkan 2 tabung LPG 3 kg.

Selain itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan potongan harga hingga Rp25.000 untuk isi ulang Bright Gas 5,5 kg menggunakan aplikasi MyPertamina selama periode promo berlangsung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina Patra Niaga   PT Pertamina Patra Niaga  Pertamina  MyPertamina  Libur Lebaran 
BERITA PERTAMINA PATRA NIAGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp