Pertamina Patra Niaga Hadirkan Kuliner Nusantara Lewat BGCC 2025 di Medan

Senin, 15 September 2025 – 20:49 WIB

jpnn.com, MEDAN - Pertamina Patra Niaga kembali menghadirkan ajang kuliner bergengsi Bright Gas Cooking Competition (BGCC) 2025 di Main Atrium Plaza Medan Fair, Kota Medan (14/9).

Kompetisi yang mengusung tema “Rasa Nusantara untuk Negeri” ini menjadi ruang kreativitas bagi masyarakat untuk mengeksplorasi kekayaan kuliner Indonesia sekaligus memperkenalkan Bright Gas sebagai energi rumah tangga yang lebih aman, praktis, dan ramah lingkungan.

Sebanyak 30 peserta terpilih unjuk kemampuan mengolah hidangan Nusantara yang sehat, kreatif, dan bergizi, dengan penilaian dari chef profesional serta ahli gizi.

Tak hanya kompetisi memasak, rangkaian acara juga diramaikan dengan talkshow edukasi produk Bright Gas, Happy Challenge interaktif, hingga Bazaar UMKM binaan Pertamina Sumbagut yang menampilkan produk unggulan masyarakat lokal.

BGCC 2025 juga terintegrasi dengan aplikasi MyPertamina, mulai dari proses pendaftaran hingga promo eksklusif Bright Gas yang dapat dinikmati pengunjung.

Dari hasil penjurian, tiga peserta terbaik berhasil mencuri perhatian juri dengan sajian kreatif.

Para pemenang berhak melaju ke Grand Final di Jakarta pada Oktober 2025 serta membawa pulang hadiah uang tunai, tabung perdana Bright Gas, dan paket alat masak premium, dengan total hadiah puluhan juta rupiah.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menambahkan BGCC merupakan bagian dari strategi Pertamina Patra Niaga dalam menghadirkan energi yang bersih dan berkualitas lebih dekat dengan masyarakat.