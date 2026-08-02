Pertamina Patra Niaga Hadirkan Pendidikan Berkualitas Bagi Generasi Masa Depan

jpnn.com, BITUNG - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui Integrated Terminal Bitung mengembangkan Rumah Anak Pesisir (RASI) sebagai ruang pendidikan nonformal, yang menghadirkan pengalaman belajar yang dekat dengan kehidupan anak-anak pesisir.

Melalui pendekatan pembelajaran yang kreatif dan kontekstual, program ini mendorong anak-anak untuk mengenali potensi diri, menumbuhkan karakter positif, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan tempat mereka tumbuh.

"Melalui Rumah Cinta Kasih, kami ingin setiap anak merasakan hak yang sama atas pendidikan, cinta, dan kasih sayang. Kami percaya perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan cinta yang besar," ujar Chika, Local Hero Rumah Anak Pesisir (RASI).

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Sejak dilaksanakan pada 2023, Program Rumah Anak Pesisir telah menjangkau lebih dari 145 anak sebagai penerima manfaat langsung maupun tidak langsung di kawasan Pemukiman Candi, Lingkungan III, Kelurahan Bitung Barat I, Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Selama lebih dari dua tahun pelaksanaannya, program secara konsisten menghadirkan lebih dari 20 kegiatan edukasi dan pengembangan karakter, meliputi Festival Anak Pesisir, Misi Pelestarian Pesisir, pengembangan kapasitas tutor lokal, kegiatan prakarya, hingga berbagai lomba dan peringatan hari besar.

Di Cilacap, Jawa Tengah, komitmen perusahaan terhadap pendidikan diwujudkan melalui aksi Relawan Pertamina Peduli (Relpi) Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Cilacap dalam Program TEBAR 4.0.

Melalui penggalangan donasi pekerja dan keluarga besar Pertamina, Relpi menyalurkan bantuan pendidikan senilai lebih dari Rp10 juta kepada SD Negeri Bojong 03, Kecamatan Kawunganten.

Bantuan berupa papan tulis, printer, tempat sampah, dan paket alat tulis sekolah tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang nyaman dan berkualitas.