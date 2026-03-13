JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Hadirkan Promo Double Points MyPertamina Hingga Akhir 2026

Jumat, 13 Maret 2026 – 23:39 WIB
Pertamina Patra Niaga menghadirkan berbagai promo menarik di MyPertamina. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga kembali menghadirkan promo spesial untuk pelanggan setia melalui aplikasi MyPertamina.

Sepanjang 2026, setiap Sabtu dan Minggu, konsumen bisa menikmati double points tanpa minimum transaksi sesuai customer grading member untuk berbagai transaksi produk unggulan Pertamina Patra Niaga.

Promo berlaku mulai 3 Januari hingga 27 Desember 2026, dan dapat dinikmati seluruh pengguna MyPertamina di channel yang telah terintegrasi dengan aplikasi MyPertamina.

Mulai dari isi Pertamax Series dan Dex Series, pembelian atau isi ulang Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg, belanja di Bright Store, jajan di Bright Cafe, pembelian pelumas Pertamina Fastron maupun Pertamina Enduro di Bright Store, hingga pengisian daya kendaraan listrik di SPKLU Pertamina, semuanya berkesempatan mendapatkan bonus poin dobel sesuai customer grading member.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV. Dumatubun menjelaskan promo ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya mendorong pengalaman transaksi digital yang semakin mudah dan menguntungkan bagi masyarakat.

“Kami ingin setiap akhir pekan menjadi momen yang lebih menyenangkan bagi pelanggan. Melalui program double points MyPertamina ini, kami menghadirkan nilai tambah untuk setiap transaksi produk unggulan Pertamina,” ujar Roberth.

"Harapannya, pelanggan semakin nyaman dan loyal menggunakan layanan digital MyPertamina, dan saling berlomba meningkatkan customer grading member untuk mendapatkan berbagai manfaat lebih dalam setiap perjalanan mereka," imbuhnya.(chi/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

TAGS   Pertamina Patra Niaga   PT Pertamina Patra Niaga  MyPertamina  Pertamina 
