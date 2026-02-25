Pertamina Patra Niaga Hadirkan Promo Pertamax Green 95 & Free Charging di SPKLU

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga melalui aplikasi MyPertamina kembali menghadirkan program Green Wednesday, promo spesial setiap hari Rabu selama periode Januari–Maret 2026, yang memberikan keuntungan lebih bagi pengguna energi hijau.

Melalui program ini, konsumen bisa menikmati harga lebih hemat Rp300,-/liter untuk pembelian Pertamax Green 95, serta bonus produk Bright Store senilai Rp10.000,- untuk pengisian daya kendaraan listrik (EV) di SPKLU Pertamina tertentu.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.

“Green Wednesday menjadi momentum bagi masyarakat untuk beralih ke energi yang lebih bersih dengan berbagai keuntungan tambahan. Baik pengguna Pertamax Green 95 maupun kendaraan listrik dapat merasakan manfaat langsung melalui aplikasi MyPertamina,” ujar Roberth.

Promo Pertamax Green 95 dengan potongan harga Rp300,- per liter berlaku setiap hari Rabu selama periode 7 Januari hingga 25 Maret 2026, mulai pukul 06.00 hingga 20.00 WIB.

Program ini dapat dimanfaatkan melalui transaksi menggunakan aplikasi MyPertamina dengan seluruh metode pembayaran yang tersedia.

Baca Juga: Ganjaran Berbagi Takjil Kepada Orang yang Berpuasa

Konsumen wajib melakukan minimal transaksi sebesar Rp30.000,- dengan maksimal pembelian 30 liter dalam satu struk.

Potongan harga Rp300,- per liter akan berlaku otomatis di aplikasi setelah transaksi memenuhi ketentuan. Setiap konsumen hanya dapat memanfaatkan promo ini satu kali transaksi per hari, dengan kuota terbatas untuk 5.000 konsumen per hari. Promo ini tidak dapat digabungkan dengan program atau penawaran sejenis lainnya.