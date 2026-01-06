Pertamina Patra Niaga Hadirkan Sekolah & Pesantren Sementara di Pidie Jaya

jpnn.com, PIDIE JAYA - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) melalui program Pertamina Peduli mendirikan dua tenda posko yang difungsikan sebagai sekolah dan pesantren sementara bagi anak-anak terdampak bencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Inisiatif ini merupakan bentuk kepedulian Pertamina Patra Niaga untuk memastikan keberlangsungan kegiatan pendidikan di tengah kondisi darurat pascabencana.

Posko sekolah dan pesantren sementara tersebut berlokasi di Posko Pertamina Peduli, kompleks Masjid At-Taqwa, Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.

Pemilihan lokasi sekolah dan pesantren sementara didasarkan pada kemudahan dan keamanan akses, serta suasana yang mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar bagi anak-anak usia sekolah yang terdampak bencana.

Kegiatan belajar mengajar perdana dilaksanakan pada Senin (5/1), bertepatan dengan hari pertama anak-anak kembali masuk sekolah setelah masa libur.

Posko ini diharapkan menjadi ruang belajar yang aman dan nyaman bagi anak-anak di tengah proses pemulihan pascabencana.

Pembelajaran dilaksanakan secara terstruktur, dimulai dengan mata pelajaran sekolah pada pagi hari dan dilanjutkan dengan pendidikan Diniyah pada siang hari, guna memastikan pendidikan formal dan keagamaan tetap berjalan seimbang di tengah keterbatasan.

Posko sekolah dan pesantren sementara ini dimanfaatkan oleh sekitar 200 peserta didik, yang terdiri dari 50 siswa jenjang TK dan SD serta 150 santri pendidikan Diniyah.