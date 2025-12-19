Pertamina Patra Niaga Hadirkan Serambi MyPertamina Saat Libur Nataru, Banyak Fasilitas Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menghadirkan 34 unit Serambi MyPertamina di berbagai jalur strategis sebagai bagian dari kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Nataru.

Layanan ini disiapkan untuk menjadi tempat singgah yang nyaman bagi masyarakat selama perjalanan mudik maupun wisata akhir tahun.

Dari jumlah tersebut, lima unit Serambi MyPertamina berlokasi di rest area jalan tol, sementara 29 unit Serambi MyPertamina Mini tersebar di bandara, pelabuhan, rest area tol, serta kawasan wisata di berbagai wilayah Indonesia.

Kehadiran Serambi MyPertamina melengkapi layanan SPBU Siaga dan fasilitas pendukung lainnya yang dioperasikan Pertamina Patra Niaga selama periode Nataru.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan Serambi MyPertamina dirancang untuk memberikan pengalaman singgah yang aman dan nyaman bagi masyarakat di tengah meningkatnya mobilitas selama libur akhir tahun.

“Serambi MyPertamina kami hadirkan sebagai ruang rehat bagi masyarakat selama perjalanan Natal dan Tahun Baru. Melalui fasilitas ini, kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya mendapatkan pasokan energi, tetapi juga kenyamanan serta layanan tambahan yang mendukung perjalanan mereka,” ujar Roberth.

Beragam layanan gratis bisa dinikmati masyarakat di Serambi MyPertamina, antara lain layanan kesehatan bekerja sama dengan IHC Group, ruang laktasi dan nursery room bagi ibu dan bayi, musala, area santai, kursi pijat, kids corner, hingga layanan barbershop dan nail art.

Selain itu, tersedia pula bingkisan gratis serta berbagai promo menarik, termasuk penukaran poin MyPertamina dengan merchandise eksklusif edisi Natal dan Tahun Baru.