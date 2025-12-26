Pertamina Patra Niaga Hadirkan Sinterklas di SPBU Pertamina Manado

jpnn.com, MANADO - Pertamina Patra Niaga menghadirkan Sinterklas di SPBU Pertamina 74.951.19 Paal Dua, Kota Manado, pada perayaan Natal 2025.

Sinterklas menyapa pelanggan secara langsung serta membagikan bingkisan Natal guna menghadirkan pengalaman unik dan berkesan bagi masyarakat yang singgah untuk mengisi bahan bakar.

Antusiasme pelanggan terlihat jelas, terutama dari keluarga dan anak-anak yang tampak gembira saat berinteraksi langsung dengan Sinterklas di area SPBU.

Suasana khas Natal pun terasa semakin hidup, menjadikan momen singgah di SPBU tidak sekadar mengisi energi kendaraan, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menuturkan kegiatan ini merupakan upaya perusahaan menghadirkan layanan yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat, khususnya di momen spesial keagamaan.

“Kami ingin SPBU Pertamina tidak hanya menjadi tempat pengisian energi kendaraan, tetapi juga ruang yang menghadirkan pengalaman menyenangkan dan penuh makna bagi pelanggan. Kehadiran Sinterklas di SPBU Manado ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada masyarakat yang merayakan Natal, sekaligus wujud komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memberikan pelayanan yang hangat dan berkesan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, SPBU Pertamina di Manado tidak hanya berperan sebagai tempat pengisian energi bagi kendaraan, tetapi juga menjadi ruang berbagi kebahagiaan serta kehangatan

Natal bagi masyarakat yang melintas, sejalan dengan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memberikan pelayanan terbaik dan pengalaman positif bagi pelanggan.(chi/jpnn)



