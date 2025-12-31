Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Hadirkan SPBU Utama Raya Banyuglugur Situbondo Berakses Pantai

Rabu, 31 Desember 2025 – 17:24 WIB
Ilustrasi pompa bensin di SPBU Pertamina. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, SITUBONDO - Pertamina Patra Niaga menyediakan layanan SPBU yang mendukung kenyamanan perjalanan masyarakat.

Salah satunya di SPBU Utama Raya Banyuglugur, Situbondo, yang terintegrasi dengan kawasan rest area serta memiliki akses langsung ke pantai di sisi belakang area SPBU.

Berlokasi di jalur utama Pantura Jawa Timur, SPBU ini menjadi pilihan tepat bagi pengguna kendaraan pribadi maupun pengemudi jarak jauh untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan.

SPBU Utama Raya Banyuglugur memiliki suasana berbeda dengan pemandangan pantai yang dapat diakses dengan tiket masuk terjangkau, yakni sekitar Rp. 5.000 per orang.

Dari sisi layanan energi, SPBU Utama Raya Banyuglugur menyediakan berbagai produk BBM Pertamina, mulai dari Pertamax, Pertamax Turbo, Pertalite, Pertamina Dex, hingga Biosolar, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan kebutuhan kendaraannya selama perjalanan.

Tak hanya itu, kawasan rest area ini juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai dari penginapan berupa hotel dan villa dengan pemandangan pantai, rumah makan, kafe, musala, hingga fasilitas toilet yang terawat dengan jumlah sekitar 80 unit.

Kelengkapan fasilitas tersebut mendukung kenyamanan sekaligus keselamatan perjalanan masyarakat, khususnya yang melintasi jalur antarkota dan antarprovinsi.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menyampaikan pengembangan SPBU dengan fasilitas lengkap diharapkan bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat selama melakukan perjalanan.

Pengembangan SPBU dengan fasilitas lengkap diharapkan bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat selama melakukan perjalanan.

