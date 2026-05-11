Pertamina Patra Niaga Hadirkan Uji Emisi Gratis di SPBU, Jangan Sampai Ketinggalan!

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga kembali menghadirkan program uji emisi gratis bagi masyarakat di sejumlah SPBU wilayah Jabodetabek melalui kampanye Bijak Pakai Energi.

Caranya mudah, masyarakat cukup mengunduh aplikasi MyPertamina dan menunjukkan akun yang telah terdaftar untuk mengikuti layanan uji emisi gratis ini.

Selain mendapatkan sertifikat uji emisi gratis, konsumen juga berkesempatan mendapatkan E-Voucher MyPertamina senilai Rp25.000 serta merchandise menarik secara langsung.

Melalui program ini, Pertamina Patra Niaga sekaligus ingin mendorong masyarakat untuk lebih rutin melakukan pengecekan kendaraan sebagai langkah sederhana dalam menjaga performa mesin kendaraan dan mendukung penggunaan energi yang lebih bertanggung jawab.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun, menyampaikan program yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup ini menjadi upaya dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan bahan bakar berkualitas dan perawatan kendaraan untuk mendukung emisi yang lebih baik dan efisien dalam penggunaan bahan bakar.

“Melalui program uji emisi gratis ini, Pertamina Patra Niaga ingin mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga performa kendaraan dan kualitas emisi yang dihasilkan. Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam bijak menggunakan bahan bakar sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih baik,” ujar Roberth.

Program uji emisi gratis dilaksanakan di 14 SPBU wilayah Jabodetabek, yang berlangsung pada 9–10 Mei 2026 (Tahap I) dan 23–24 Mei 2026 (Tahap II) dengan menargetkan sebanyak 7.000 kendaraan di wilayah Jabodetabek.

Pada periode pertama yang dilaksanakan pada 9–10 Mei 2026, layanan uji emisi gratis tersedia di tujuh titik SPBU Pertamina, yaitu SPBU 31.107.01 Sawah Besar Jakarta Pusat, SPBU 34.125.08 Jagakarsa Jakarta Selatan, SPBU 31.124.02 Fatmawati 2 Jakarta Selatan.