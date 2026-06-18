Pertamina Patra Niaga: Harga BBM Nonsubsidi Sesuai Formula yang Ditetapkan Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menegaskan penetapan harga BBM nonsubsidi dilakukan sesuai formula yang telah ditetapkan Pemerintah dan mengikuti perkembangan harga pasar.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora mengatakan peningkatan kualitas layanan dan produk menjadi komitmen perusahaan untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi pelanggan.

"Kami terus berupaya menghadirkan layanan yang semakin baik bagi masyarakat. Melalui program Retail Make Over (RMO), kami meningkatkan fasilitas SPBU agar lebih nyaman dan modern. Di saat yang sama, kami juga memastikan kualitas produk tetap terjaga sehingga masyarakat dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman," ujar Kitty.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, sejak 2023 Pertamina Patra Niaga telah melakukan Retail Make Over (RMO) di 1.920 SPBU di berbagai wilayah Indonesia.

Program ini menghadirkan pembaruan fasilitas dan peningkatan kenyamanan layanan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan.

Selain peningkatan layanan, Pertamina Patra Niaga juga memastikan kualitas Pertamax tetap sesuai spesifikasi yang ditetapkan Pemerintah, yakni memiliki Research Octane Number (RON) 92.

Kualitas produk diawasi secara berkala mulai dari terminal, proses distribusi, hingga diterima masyarakat di SPBU.

Kitty menjelaskan penetapan harga eceran BBM non-subsidi mengikuti formula harga yang telah ditetapkan Pemerintah.