Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Imbau Masyarakat & Konsumen Waspada Hoaks, Cek Kebenarannya di Sini!

Senin, 06 Oktober 2025 – 11:20 WIB
Pertamina Patra Niaga Imbau Masyarakat & Konsumen Waspada Hoaks, Cek Kebenarannya di Sini! - JPNN.COM
Pertamina Patra Niaga meluruskan sejumlah informasi hoaks yang beredar di media sosial. Foto dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga dalam beberapa waktu terakhir telah mengamati adanya praktik manipulasi informasi atau penyesatan informasi seperti hoaks, yang berpotensi membuat masyarakat dan konsumen menjadi tidak nyaman dan kuatir dengan kondisi yang terjadi.

Penyebaran disinformasi atau hoaks ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan diarahkan kepada Pertamina dan Pemerintah.

Kondisi ini sangat disayangkan oleh Pertamina karena tidak saja merupakan pencemaran nama baik Pertamina sebagai BUMN, namun juga terhadap pemerintah yang saat ini sedang membantu dan menjadi pengayom dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga meluruskan sejumlah informasi hoaks yang beredar di media sosial. Berikut adalah deretan hoaks dan misinformasi dan fakta sebenarnya:

1. Informasi Pengujian RON BBM dengan Alat Portabel

Beredarnya hasil pengujian Research Octane Number (RON) bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan alat portabel, kami perlu memberikan klarifikasi bahwa metode tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengujian resmi untuk menentukan angka oktan suatu BBM.

Baca Juga:

Secara teknis, pengujian RON memiliki standar baku internasional yang hanya dapat dilakukan menggunakan mesin CFR (Cooperative Fuel Research Engine) sesuai metode ASTM D2699 untuk RON.

Mesin CFR merupakan satu-satunya alat yang disertifikasi secara global untuk mengukur ketahanan bahan bakar terhadap detonasi yang menimbulkan knocking melalui proses pembakaran nyata dengan parameter suhu, tekanan, dan rasio kompresi yang dikontrol ketat.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat agar jeli dan teliti terhadap berbagai bentuk disinformasi yang sering beredar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina Patra Niaga   PT Pertamina Patra Niaga  hoaks  Pertamina 
BERITA PERTAMINA PATRA NIAGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp