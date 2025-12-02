Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Kerahkan AMT Lintas Pulau, Salurkan BBM di Wilayah Bencana Sumatra

Selasa, 02 Desember 2025 – 13:50 WIB
Pertamina Patra Niaga mengerahkan Awak Mobil Tangki (AMT) lintas pulau untuk menyalurkan pasokan BBM di wilayah bencana Sumatra. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga terus mempercepat pemulihan distribusi energi di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatera Barat (Sumbar).

Selain memastikan stok BBM terjaga, perusahaan juga memperkuat armada distribusi dengan mengerahkan Awak Mobil Tangki (AMT) tambahan lintas pulau.

Hingga saat ini, sebanyak 58 AMT dari Sumatra Selatan (Sumsel), Jawa Tengah, dan Kalimantan telah tiba dan mulai bertugas di wilayah operasional Sumatra.

Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga 80 AMT guna memastikan pengiriman BBM semakin cepat dan menjangkau seluruh wilayah terdampak.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh AMT yang terlibat dalam misi kemanusiaan ini dalam memastikan energi bisa pulih lebih cepat pasca bencana.

“Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Awak Mobil Tangki yang dengan sigap bergabung membantu pemulihan pasokan energi di Sumatera. Mereka adalah garda terdepan yang berjibaku di tengah tantangan medan distribusi untuk memastikan energi tetap sampai ke masyarakat,” ujar Mars Ega.

