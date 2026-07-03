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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga & KKP Perkuat Penyediaan Energi Bagi Nelayan

Jumat, 03 Juli 2026 – 03:54 WIB
Pertamina Patra Niaga & KKP Perkuat Penyediaan Energi Bagi Nelayan - JPNN.COM
Nelayan (Ilustrasi). Foto ANTARA/HO/BPBD Pesisir Barat

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendukung pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, melalui penyediaan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di sentra nelayan, kampung nelayan dan pelabuhan perikanan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, dengan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra pada Kamis (2/7) di Jakarta.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan ketersediaan energi yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat produktivitas sektor perikanan nasional.

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Mars Ega mengatakan penyediaan energi merupakan salah satu faktor penting dalam membangun ekosistem ekonomi pesisir.

"Bagi Pertamina Patra Niaga, energi menjadi fondasi yang menggerakkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kami mendukung penuh pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu pilar penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi pesisir," ujar Mars Ega.

Sebagai Subholding Downstream Pertamina, Pertamina Patra Niaga berkomitmen memastikan layanan energi hadir hingga ke pusat-pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

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Saat ini, Pertamina Patra Niaga telah mengoperasikan 416 SPBU Nelayan di berbagai wilayah Indonesia sebagai infrastruktur energi yang mendukung aktivitas melaut dan memperluas akses BBM bagi sektor perikanan.

"Melalui kolaborasi ini, Pertamina Patra Niaga siap memastikan layanan energi yang andal untuk mendukung operasional Kampung Nelayan Merah Putih sehingga mampu berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir," tutur Mars Ega.

Bagi Pertamina Patra Niaga, energi menjadi fondasi yang menggerakkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

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TAGS   Pertamina Patra Niaga   PT Pertamina Patra Niaga  KKP  nelayan 
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