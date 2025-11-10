Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Kobarkan Semangat Pejuang Energi

Senin, 10 November 2025 – 22:53 WIB
Distribusi BBM oleh Pertamina Patra Niaga. Foto dok Pertamina Patra Niaga

jpnn.com, JAKARTA - Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan momentum Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan tidak pernah padam.

Semangat kepahlawanan tak hanya hidup di masa lalu. Bagi Pertamina Patra Niaga, semangat itu hadir dalam setiap langkah dan di setiap layanan kepada masyarakat.

“Pertamina Patra Niaga tetap menjaga komitmen untuk menghadirkan energi bagi negeri dengan tanggung jawab, ketulusan dan semangat pantang menyerah. Karena bagi kami, menjaga ketahanan energi bukan sekadar pekerjaan, tetapi bentuk nyata pengabdian kepada bangsa,” ujarnya.

Linda Priani, Operator SPBU COCO Pramuka, yang sudah delapan tahun melayani pelanggan, meyakini bahwa setiap senyum dan sapaan adalah bagian dari kontribusi untuk negeri.

“Pahlawan masa kini adalah yang tak kenal lelah memberikan energi bagi negeri,” tutur Linda.

Sementara Dwi Herawati, Operator SPBU COCO Abdul Muis, menyebut pelayanan terbaik adalah bentuk pengabdian yang sederhana namun bermakna.

“Buat kami, jadi pahlawan itu sederhana, yaitu cukup setia melayani dan kerja sepenuh hati untuk masyarakat,” kata Dwi.(chi/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

