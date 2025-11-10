Pertamina Patra Niaga Kobarkan Semangat Pejuang Energi

jpnn.com, JAKARTA - Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan momentum Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan tidak pernah padam.

Semangat kepahlawanan tak hanya hidup di masa lalu. Bagi Pertamina Patra Niaga, semangat itu hadir dalam setiap langkah dan di setiap layanan kepada masyarakat.

“Pertamina Patra Niaga tetap menjaga komitmen untuk menghadirkan energi bagi negeri dengan tanggung jawab, ketulusan dan semangat pantang menyerah. Karena bagi kami, menjaga ketahanan energi bukan sekadar pekerjaan, tetapi bentuk nyata pengabdian kepada bangsa,” ujarnya.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Bangun Kolaborasi Menuju Penerbangan Berkelanjutan

Linda Priani, Operator SPBU COCO Pramuka, yang sudah delapan tahun melayani pelanggan, meyakini bahwa setiap senyum dan sapaan adalah bagian dari kontribusi untuk negeri.

“Pahlawan masa kini adalah yang tak kenal lelah memberikan energi bagi negeri,” tutur Linda.

Sementara Dwi Herawati, Operator SPBU COCO Abdul Muis, menyebut pelayanan terbaik adalah bentuk pengabdian yang sederhana namun bermakna.

“Buat kami, jadi pahlawan itu sederhana, yaitu cukup setia melayani dan kerja sepenuh hati untuk masyarakat,” kata Dwi.(chi/jpnn)



Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

