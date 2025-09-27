Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Layani Permintaan BBM VIVO, Jaga Pasokan Energi untuk Masyarakat

Sabtu, 27 September 2025 – 09:39 WIB
Pertamina Patra Niaga melayani pemenuhan BBM PT Vivo Energy Indonesia (Vivo). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Langkah kolaborasi untuk pemenuhan BBM antara Pertamina Patra Niaga (PPN) dan Badan Usaha Swasta (BU Swasta) sebagai tindak lanjut arahan Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadila membuahkan hasil.

PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) sepakat untuk melakukan proses b to b dengan Pertamina Patra Niaga (PPN).

Dari 100 ribu barel (MB) kargo impor yang ditawarkan, Vivo menyerap 40 MB untuk melayani kebutuhan konsumennya.

Dengan niat baik, transparansi serta sesuai dengan good corporate governance PPN dan Vivo berkomitmen memastikan ketersediaan BBM serta distribusi energi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan apresiasi atas langkah bersama ini.

“Kami menyambut baik semangat kolaborasi yang terjalin dengan Vivo," kata Roberth dalam keterangannya, Sabtu (27/9.

Masih kata Roberth, kebijakan ini bukan sekadar soal impor BBM, melainkan tentang bagaimana semua pihak bekerja sama memastikan energi tersedia dan masyarakat dapat terlayani dengan sangat baik.

Lebih lanjut Roberth menyampaikan mekanisme penyediaan pasokan kepada Vivo dengan menggunakan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku.

