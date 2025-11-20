Pertamina Patra Niaga Luncurkan Brightspace dan Perkuat Ekosistem NFR

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menggelar Bright Connect 2025, ajang temu bisnis yang mempertemukan tenant, brand partner, pelaku industri, dan calon mitra strategis dalam ekosistem Non-Fuel Retail (NFR).

Pada kesempatan ini, Pertamina Patra Niaga memperkenalkan platform Brightspace untuk memudahkan brand memilih lokasi potensial serta mengembangkan bisnis di jaringan SPBU Pertamina.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, mengatakan SPBU Pertamina kini berkembang menjadi growth hub yang relevan dengan kebutuhan konsumen serta membuka ruang pertumbuhan bagi pelaku usaha.

Menurutnya, kehadiran Brightspace melengkapi langkah tersebut dengan menyediakan akses lebih luas bagi brand untuk masuk dan tumbuh bersama di jaringan luas SPBU yang dimiliki Pertamina.

“Kita saat ini sedang menyaksikan transformasi besar di jaringan SPBU Pertamina. SPBU bukan lagi sekadar fuel stop, SPBU kini adalah growth hub, titik di mana pelanggan, brand, dan inovasi bertemu. Kami ingin memastikan bahwa SPBU menjadi destinasi yang memberikan pengalaman baru bagi pelanggan, sekaligus menjadi ruang tumbuh bagi para pelaku usaha,” tutur Eko.

"Inilah babak baru perjalanan kita, menjadikan SPBU sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup," imbuhnya.

Eko mengatakan keberhasilan ekosistem NFR hanya dapat tercapai melalui kolaborasi yang kuat antara Pertamina dan seluruh tenant (pelaku usaha).

Dengan keterhubungan layanan lintas kategori bisnis dan inovasi, SPBU menjadi rumah bersama bagi bisnis untuk berkembang berdampingan.