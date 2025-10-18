Pertamina Patra Niaga Meluncurkan Tim Serv-Q Guna Tingkatkan Layanan di SPBU

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga meluncurkan Tim Serv-Q (Service & Quality) di seluruh wilayah operasional untuk memastikan layanan di SPBU berjalan dengan baik pada Jumat (17/10).

Serv-Q ini akan aktif melakukan inspeksi dan memastikan kualitas, kuantitas dan standar layanan dari mulai toilet, musala dan kebersihan SPBU berjalan dengan baik.

Serv-Q ini akan memperkuat program Pertamina Way SPBU yang sudah ada yang merupakan standar operasional SPBU.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyampaikan pihaknya mengucapkan terima kasih atas masukan, saran dan kritik yang diberikan sebagai bahan perbaikan layanan Pertamina kepada masyarakat.

"Itu merupakan bentuk kepedulian publik kepada kami selaku BUMN untuk terus introspeksi dan berbenah lebih baik,” ujar Mars Ega dalam keterangannya, Sabtu (18/10).

Tim ServQ sendiri dilengkapi dengan berbagai peralatan pengujian dengan peralatan lengkap dan proses pengujian terstandar, pengawasan dapat dilakukan dengan cepat dan menyeluruh.

Selain menjaga kualitas produk, kehadiran Mobil ServQ juga memastikan aspek kebersihan dan kerapian fasilitas SPBU, mulai dari area pengisian di SPBU hingga toilet dan musal agar konsumen mendapatkan pengalaman terbaik dan kenyamanan saat bertransaksi dan datang ke SPBU Pertamina.

Mars Ega menambahkan sejalan dengan program Pertamina Way SPBU, seluruh SPBU Pertamina di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, selalu melalukan pengawasan dan pengujian kualitas melalui pengecekan quality & quantity setiap hari, yang meliputi uji takaran nozzle, visual check terkait kesesuaian warna produk BBM, density, temperatur, dan water content.