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JPNN.com - Ekonomi

Pertamina Patra Niaga Optimalkan Penyaluran BBM di Tengah Meningkatnya Permintaan

Minggu, 28 Juni 2026 – 11:35 WIB
Pertamina Patra Niaga Optimalkan Penyaluran BBM di Tengah Meningkatnya Permintaan - JPNN.COM
Pertamina Patra Niaga terus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan mengoptimalkan penyaluran BBM di seluruh Indonesia. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga terus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan mengoptimalkan penyaluran BBM di seluruh Indonesia.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyampaikan secara nasional kondisi pasokan BBM di Terminal BBM Pertamina Patra Niaga tersedia dan mencukupi.

“Pertamina Patra Niaga terus memonitor kondisi pasokan dan distribusi BBM secara real time di seluruh wilayah operasional. Secara nasional stok dalam kondisi tersedia, dan penyaluran terus kami optimalkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” kata Kitty dalam keterangannya, Minggu (28/6).

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Kitty menjelaskan fenomena terjadinya antrean bukan disebabkan keterbatasan stok, Pertamina Patra Niaga sudah menyalurkan BBM baik produk gasoline dan gasoil di atas rerata kebutuhan.

Berbagai langkah operasional dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk mengantisipasi dinamika kondisi di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan seperti di Sumatra, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi dan beberapa lokasi lainnya, antara lain:

? Mengoperasikan Fuel Terminal selama 24 jam di wilayah dengan tingginya permintaan untuk memastikan proses penerimaan, penyiapan, dan penyaluran BBM berlangsung tanpa henti.

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? Menambah armada mobil tangki (MT) pada wilayah-wilayah dengan kebutuhan yang meningkat guna mempercepat distribusi ke SPBU.

? Mengatur pola operasi mobil tangki agar pengiriman dilakukan lebih awal, sehingga pasokan BBM telah tiba di SPBU sebelum dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari.

Ini langkah operasional Pertamina Patra NIaga untuk mengantisipasi dinamika kondisi di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan BBM

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TAGS   Pertamina Patra Niaga   penyaluran BBM  BBM  Pertamina  Kitty Andhora  Gasoline  SPBU 
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