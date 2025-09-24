Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Pastikan Kargo Base Fuel Tiba di Jakarta Hari Ini

Rabu, 24 September 2025 – 12:50 WIB
Pertamina Patra Niaga (PPN) memastikan kargo BBM murni atau base fuel tiba di Jakarta hari ini, Rabu (24/9) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan badan usaha swasta pengelola stasiun pengisian bahar bakar umum, seperti Shell dan bp. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga (PPN) memastikan kargo BBM murni atau base fuel tiba di Jakarta hari ini, Rabu (24/9) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan badan usaha swasta pengelola stasiun pengisian bahar bakar umum, seperti Shell dan bp.

Langkah ini menjadi tindak lanjut arahan pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mendorong kolaborasi pemenuhan kebutuhan BBM antara Pertamina dan Badan Usaha Swasta (BU swasta).

Pertemuan dengan BU swasta telah digelar dua kali, yakni Jumat (19/9) dan Selasa (23/9).

Dalam pertemuan pertama, BU swasta menyatakan kesediaannya untuk membeli produk BBM berbasis base fuel yang belum dicampur aditif dan pewarna.

Pertamina dan BU swasta juga bersepakat menggunakan mekanisme harga secara open book dan melibatkan pihak independen (join surveyor) untuk memastikan kualitas produk yang disalurkan.

Kesepakatan ini menjadi dasar penting bagi terjaminnya transparansi dan kepastian pasokan di lapangan.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan Pertamina membuka ruang kolaborasi dengan semangat saling menghormati aturan dan tata kelola yang berlaku.

“Pertamina Patra Niaga menawarkan mekanisme penyediaan pasokan dengan menggunakan prosedur yang ada. Harapan kami, BU swasta dapat berkolaborasi dengan niat baik, sambil tetap menghormati aturan dan aspek kepatuhan yang berlaku di BUMN,” jelas Roberth.

